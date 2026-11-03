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O Manchester United se juntou a potências europeias como Paris Saint-Germain, Arsenal e Liverpool na disputa para acompanhar o meio-campista Pablo Barrios, do Atlético de Madrid, de olho nas janelas de transferências de 2027. Dirigentes do clube de Old Trafford fizeram uma sondagem inicial pelo jogador de 23 anos da seleção espanhola após vê-lo marcar contra o United recentemente na Europa.

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Manchester United faz sondagem inicial

Segundo o TEAMtalk, o United aproveitou sua recente viagem ao Metropolitano pela Champions League para buscar informações sobre o meio-campista da Espanha, que soma quatro partidas pela seleção. Barrios chamou a atenção dos dirigentes visitantes ao abrir o placar após apenas 49 segundos na vitória do Atlético de Madrid por 2 a 0 sobre a equipe da Premier League. Embora ainda não tenham começado conversas formais, o gigante inglês estuda uma possível contratação enquanto avalia opções de longo prazo para o meio-campo.

Gigantes europeus acompanham talento espanhol

Formado inicialmente nas categorias de base do Real Madrid antes de se transferir para o rival da cidade em 2017, Barrios fez 151 partidas pela equipe principal desde sua estreia, em outubro de 2023, e se firmou sob o comando de Diego Simeone graças à combinação de disciplina defensiva e capacidade de avançar com a bola.

O Paris Saint-Germain é visto atualmente como o interessado em melhores condições de testar a disposição do Atlético de Madrid em manter o jogador. O técnico Luis Enrique é um grande admirador de Barrios, e uma investida no mercado de inverno não está totalmente descartada.

Enquanto isso, a reportagem observa que Xabi Alonso, técnico do Chelsea, também aprecia as características de seu compatriota, embora o clube priorize uma investida pelo meio-campista Alex Scott, do Bournemouth, em janeiro.

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Também na Inglaterra, Arsenal e Liverpool acompanham sua evolução, enquanto o Manchester City já demonstrou interesse anteriormente.

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Multa rescisória elevada protege o Atlético de Madrid

Tirar o dinâmico meia da capital espanhola será extremamente difícil diante de sua atual situação contratual. Barrios renovou recentemente seu compromisso com o Atlético de Madrid até junho de 2030 por meio de um acordo que contém uma multa rescisória de € 500 milhões (£ 418 milhões/$ 561 milhões).

Embora não se espere que algum interessado pague diretamente esse valor, o acordo dá ao clube da La Liga controle total sobre a avaliação do jogador. A direção considera o atleta de 23 anos uma peça fundamental do elenco de Simeone e não deseja autorizar sua saída, a menos que receba uma proposta extraordinária.

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Proposta no meio do ano parece mais realista

Diante da postura firme do Atlético de Madrid e do enorme investimento necessário para abrir negociações, uma transferência na próxima janela de janeiro continua altamente improvável. Assim, Barrios deve seguir como peça central dos planos de Simeone em Madri pelo restante da temporada. O interesse, porém, pode aumentar no meio do próximo ano se o United decidir reformular seu meio-campo após uma janela anterior de contratações mais modesta.