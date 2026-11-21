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O Manchester United disputa com o Liverpool a contratação do zagueiro da seleção italiana Giorgio Scalvini enquanto se prepara para a possível saída de Lisandro Martinez. A diretoria do clube de Old Trafford também foi informada sobre a possibilidade de trazer de volta o ex-meia Scott McTominay em 2027, em meio a negociações para a renovação de seu contrato com o Napoli.

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Responsáveis por contratações observam alvos para a defesa

Segundo o TEAMtalk, o United faz uma análise detalhada de Scalvini enquanto se prepara para reforçar o ataque, a lateral esquerda e a zaga. O italiano chamou a atenção de vários departamentos de recrutamento e pode se tornar um alvo importante para a defesa em 2027, seja em janeiro ou no próximo verão. A busca ocorre quando Martinez entra nos últimos meses de contrato, apesar de o clube ter a opção de prorrogá-lo por um ano.

Presidente de associação de agentes questiona interesse do Barcelona

As especulações sobre o futuro de Martinez ganharam força após o veículo afirmar anteriormente que o Barcelona admira o defensor argentino, além de relatos na Espanha de que ele estaria disposto a ouvir uma proposta do gigante de La Liga. No entanto, o presidente da Associação Espanhola de Agentes de Futebol, Pedro Bravo, minimizou a possibilidade de uma transferência para a Catalunha.

Ao comentar os rumores de transferência, Bravo disse: "Lisandro, até onde sei, não interessa nem a Deco nem a [Hansi] Flick." Ele acrescentou que a mensagem de Flick e do diretor esportivo Deco sobre Martinez é clara: "Ele é um bom jogador, mas não gostamos dele. Ele não se encaixa conosco."

Independentemente da posição do Barcelona, a situação contratual de Martinez ainda aponta para uma saída de Old Trafford em um futuro próximo.

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Meia escocês considera voltar ao futebol inglês

Além do planejamento para a defesa, a reportagem afirma que McTominay, ex-meia do United, considera seriamente voltar à Premier League em 2027. O clube em que atuou anteriormente já foi informado da oportunidade de trazer o jogador formado em suas categorias de base de volta a Manchester, e seus dirigentes não descartaram a possibilidade.

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Fontes da publicação acreditam que o Napoli ainda espera manter o jogador da seleção escocesa na Serie A. Seu contrato atual termina em 18 meses. Como as duas partes ainda estão distantes nas negociações para a renovação, intermediários começaram a apresentar possíveis destinos ao meia caso não se chegue a um acordo.

Recuperação de lesão define momento de possível negociação em janeiro

O momento será decisivo para a forma como o United conduzirá as duas possíveis contratações nos próximos meses. Como Scalvini só voltou recentemente de lesão, uma transferência em janeiro pode ser precipitada. Por isso, United e Liverpool continuarão acompanhando seu desempenho antes de decidir quando fazer uma proposta. Enquanto isso, o impasse de McTominay na Itália determinará se um reencontro em 2027 se tornará uma possibilidade concreta.