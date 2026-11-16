Manchester United disponibiliza jato particular para Pochettino voar de Cincinnati a Carrington antes de enfrentar o Liverpool

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Mauricio Pochettino não perderá tempo antes de começar seu trabalho no Manchester United. Após sua última partida no comando dos Estados Unidos, o novo treinador viajará diretamente para a Inglaterra em um jato particular disponibilizado pelo clube. A expectativa é que siga direto para Carrington na manhã de quarta-feira para preparar sua estreia, contra o Liverpool, no domingo.

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Jato particular levará Pochettino diretamente a Manchester

O último jogo de Pochettino no comando da seleção masculina dos Estados Unidos será a partida de volta das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti, em Cincinnati, com início à meia-noite de terça-feira, no horário do Reino Unido. O treinador de 54 anos falará com a imprensa e se despedirá dos jogadores antes de embarcar em um voo direto para Manchester.

Segundo o Daily Mail, o Manchester United providenciou o jato particular para que Pochettino possa dormir durante a viagem e desembarcar no Reino Unido na manhã de quarta-feira. A expectativa é que ele siga diretamente para Carrington e comece a trabalhar com seu novo elenco.

Integrantes da comissão técnica recebem liberação antecipada

Três integrantes de sua equipe técnica de confiança já viajaram para Manchester após a vitória dos Estados Unidos por 6 a 0 no jogo de ida, em Miami, no fim de semana. O auxiliar Jesus Perez, o treinador de goleiros Toni Jimenez e o preparador físico Sebastiano Pochettino, filho do treinador, receberam permissão para deixar antecipadamente a concentração da seleção americana.

Miguel D'Agostino, integrante da comissão técnica da equipe principal que permaneceu ao lado de Pochettino para o jogo de volta, e Silvia Tuya, integrante da preparação física, devem viajar depois. A chegada antecipada dos colegas deu à nova comissão uma vantagem inicial na preparação para a viagem para enfrentar o Liverpool no domingo.

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Pochettino explica o plano

O ex-treinador de Tottenham e Chelsea também acompanhou o confronto da NFL entre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers na noite de domingo. Em entrevista coletiva antes do jogo contra o Haiti, Pochettino disse: "Os auxiliares estão à frente. Depois do jogo, eles voaram para Manchester e já estão lá.

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"Esse era o plano quando chegamos a um acordo com o Manchester United e com a seleção. Eles já estão lá. Estão se preparando porque, quando chegarmos na quarta-feira, não teremos descanso e logo começaremos a jogar."

Desafio em Anfield pela frente

Pochettino trabalhará com os jogadores à medida que eles retornarem dos compromissos com suas seleções e deverá falar com os canais oficiais do clube antes de sua primeira entrevista coletiva como treinador do Manchester United, na hora do almoço de sexta-feira.

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Depois, terá uma estreia difícil em Anfield no domingo, com o Manchester United afundado na zona de rebaixamento da Premier League.