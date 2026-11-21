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O Manchester United deve disputar com o Tottenham Hotspur a contratação de Igor Matanovic, atacante do Freiburg avaliado em 50 milhões de libras, na janela de janeiro. Enquanto isso, Richarlison, fora dos planos dos Spurs, se aproxima de uma saída por 10 milhões de libras após voltar a despertar o interesse do Trabzonspor, da Turquia.

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Clube da liga turca retoma interesse

Segundo o The i Paper, o Tottenham está disposto a aceitar cerca de 10 milhões de libras por Richarlison, que está aberto a uma transferência para a liga turca . O interesse de Vasco da Gama, Trabzonspor e de seu ex-clube, o Everton , no verão europeu esbarrou anteriormente em "obstáculos financeiros". Fora da lista de 25 jogadores de Roberto De Zerbi e visto em campo pela última vez com a equipe sub-21 no Jersey Mike's Trophy, ele agora aguarda conversas sobre salários e a possibilidade de ser titular regularmente.

Dificuldades no ataque levam à busca por reforços

Embora a decisão de deixar o brasileiro de fora não tenha sido de De Zerbi, o técnico dos Spurs o repreendeu publicamente por "às vezes querer sair" . Richarlison então compartilhou no Instagram declarações do ex-atacante do Everton Duncan Ferguson, que afirmou que "você não deixa um jogador assim de fora" . Após o pedido de Richarlison para sair, Omar Marmoush chegou por empréstimo do Manchester City, com opção de compra de 60 milhões de libras. O egípcio, porém, marcou apenas um gol na Premier League nesta temporada, igualando a marca de Dominic Solanke.

A falta de poder ofensivo levou o Tottenham a buscar um novo centroavante em janeiro. A reportagem afirma que o clube monitora Matanovic, jogador da seleção croata que atua no Freiburg, embora o United de Mauricio Pochettino também tenha interesse, enquanto o clube alemão se prepara para pedir 50 milhões de libras .

Alvos alternativos atraem forte concorrência

Caso os Spurs busquem outras opções, a publicação observa que Eli Junior Kroupi voltou a estar apto a jogar após ficar três meses afastado por uma lesão no pé, embora Arsenal, Barcelona e Liverpool também o acompanhem. Endrick, do Real Madrid, é outro nome que voltou ao radar de clubes da Premier League depois de atuar por apenas 147 minutos desde o retorno de Jose Mourinho, embora apenas um empréstimo em janeiro pareça possível.

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Em outra parte do norte de Londres, Mykhailo Mudryk, emprestado pelo Chelsea, ainda precisa de duas semanas para recuperar as condições de jogo e causou polêmica em um podcast ucraniano ao admitir que "queria ir para o Arsenal", chamando uma transferência para o Emirates de seu "sonho". Ele também atribuiu à passagem pela seleção o resultado positivo em seu exame antidoping , o que levou o dirigente máximo da federação ucraniana, Andriy Shevchenko, a exigir furiosamente um pedido de desculpas.

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Jogadores importantes voltam antes de duelo com Ipswich

Enquanto os planos para a janela de inverno tomam forma, a crise de lesões do Tottenham finalmente começa a diminuir antes do próximo confronto com o Ipswich Town. James Maddison e Savio voltaram a treinar e estão disponíveis, assim como Lucas Bergvall e Destiny Udogie, mas Mathys Tel segue fora. Sem acordo com o Trabzonspor até agora, o futuro de Richarlison e a busca dos Spurs por um atacante dominarão as discussões em janeiro.