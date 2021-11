Manchester United de Solskjaer continua derrapando: até quando ele segue como treinador?

Uma pergunta que tem sido feita com frequência na Inglaterra é: até quando Ole Gunnar Solskjaer vai aguentar a pressão de ser o treinador do Manchester United em meio a tantas performances e resultados ruins?

Pela segunda vez em duas semanas, o Manchester United não apenas perdeu, como foi dominado e envergonhado, jogando na sua própria casa, para os seus dois maiores rivais.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O dia 24/10/2021 ficará marcado na memória dos fãs do futebol inglês como uma verdadeira humilhação em Old Trafford. O Liverpool - historicamente o maior rival do Man United - goleou os donos da casa por 5 a 0. No último sábado (6), também jogando no Teatro dos Sonhos, o United sucumbiu diante do rival da cidade, Manchester City e perdeu por 2 a 0.

A vitória por 3 a 0 sobre o Tottenham Hotspur que ocorreu entre esses dois jogos até serviu para aliviar a pressão momentaneamente, mas ela parece já ter voltado com ainda mais força.

Mais artigos abaixo

Mesmo que o placar não tenha sido tão ruim, a derrota por 2 a 0 para o Man City foi ainda pior que a para o Liverpool. Contra o City, o time de Solskjaer foi totalmente dominado e não conseguia esboçar nenhuma reação. Por mais que conte com um elenco recheado de estrelas do futebol atual, o United parece não conseguir jogar como uma equipe, diferentemente de seus dois maiores rivais.

Foto: Getty Images

Embora a torcida tenha um enorme carinho por Ole Gunnar Solskjaer, principalmente por ter sido o homem que deu o título da Liga dos Campeões em 1999, é bastante claro que sua jornada como treinador do United parece cada dia mais perto do fim.

Quanto tempo Solskjaer conseguirá se manter como comandante do Manchester United? Se as performances e resultados não melhorarem e estiverem à altura do elenco mancunian, é provável que apenas mais poucos jogos.