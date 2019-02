Manchester United confirma transferência de Fellaini para o futebol chinês

Volante belga vai se transferir para o Shandong Luneng

A janela de transferências pode estar fechada na Inglaterra, mas ainda está aberta na Ásia, destino do volante Marouane Fellaini.

O meio-campista do Manchester United vai se transferir para o futebol chinês por 14 milhões de euros para defender o Shandong Luneng.

O jogador, de 31 anos, já postou fotos dele no Aeroporto de Bruxelas se preparando para viajar e finalizar o negócio.

Depois de cinco anos e meio no Manchester United, onde teve altos e baixos e foi muito criticado, Fellaini vai se transferir com a troca de técnico nos Red Devils tendo um peso considerável.

Com José Mourinho, o belga assinou uma renovação de contrato por dois anos e meio recentemente com o United. O Special One é um grande fã de Fellaini. No entanto, com a saída do português em dezembro e a entrada de Solskjaer, as coisas mudaram, o volante perdeu prestígio e agora vai deixar o clube.