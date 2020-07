Manchester United coloca sexteto liderado por Alexis Sanchez à venda, diz jornal

Red Devils precisam levantar dinheiro para fazer contratações de impacto para a próxima temporada e coloca seis jogadores no mercado

O já começa a se preparar para a próxima temporada e o time de Ole Gunnar Solskjaer deve passar por uma grande reformulação. Os Red Devils colocaram seis jogadores no mercado de transferências, incluindo Alexis Sánchez.

Segundo o jornal inglês The Telegraph, o chileno lidera a lista que ainda conta com Phil Jones, Jesse Lingard, Chris Smalling, Marcos Rojo e Diogo Dalot. Nenhum deles é titular absoluto do United. Lingard, por exemplo, foi quem mais jogou. Foram 36 jogos, porém 17 deles saindo do banco de reservas.

Já era esperado que Sánchez não seguisse no Manchester United. Na verdade, o chileno passou a temporada toda longe do Old Trafford. Ele foi emprestado para a , onde não empolgou. Ele anotou apenas dois gols em 23 partidas e também não ficará no time italiano.

Desde que se saiu do , o atacante não conseguiu se destacar e seu redimento caiu muito. O último momento de brilho do chileno foi justamente quando atuou por sua seleção na Copa América de 2019.

Os seis jogadores colocados à venda fazem parte de um plano de reformulação do elenco. O United quer receber uma boa quantidade de dinheiro para se reforçar visando a briga por títulos na próxima temporada.

Um dos alvos do Manchester United é Jadon Sancho, atacante do . Ele pode se juntar a Rashford, Bruno Fernandes e Greenwood, três jogadores "intocáveis" do clube.