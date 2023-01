Manchester United x Bournemouth ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (3), pela 19ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester United recebe o Bournemouth na tarde desta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), no Old Trafford, pela 19ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na quarta posição com 32 pontos, o Manchester United entra em campo em busca do seu terceiro triunfo consecutivo desde a retomada do Inglês. Jadon Sancho e McTominay são dúvidas dos Red Devils, enquanto Dalot e Tuanzebe seguem se recuperando de lesão.

Já o Bournemouth está em 15º lugar com 16 pontos, e perdeu os dois últimos jogos. Agora, a equipe tenta somar pontos longe de casa para permanecer fora da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Eriksen, Casemiro; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

Escalação do provável Bournemouth: Travers; Anthony, Smith, Senesi, Kelly, Zemura; Cook, Lerma, Dembele; Solanke, Moore.

Desfalques

Manchester United

Diogo Dalot e Axel Tuanzebe estão no departamento médico.

Bournemouth

David Brooks e Neto estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 3 de janeiro de 2023

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Old Trafford, Manchester - ING