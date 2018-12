Manchester United ativa cláusula, mas agente de Martial se diz "muito pessimista" em permanência

Atacante francês tem contrato até junho de 2020, mas empresário acredita que ele não ficará em Old Trafford por muito tempo

Para evitar perder Anthony Martial de graça após o fim da atual temporada, o Manchester United usou a cláusula de renovação automática para renovar o contrato do atacante francês até junho de 2020. Com isso, o jogador segue nos Red Devils por enquanto ou ao menos não sairá de graça. No entanto, mesmo com a renovação, o atleta não deve ficar em Old Trafford por muito tempo, segundo seu empresário.

De acordo com a imprensa inglesa, o Manchester United tenta renovar o contrato de Martial por mais cinco anos. O empresário do francês, Philippe Lamboley, porém, não crê que isso vai acontecer.

Para o agente, Martial deve deixar Old Trafford em breve. "Eu estou muito pessimista sobre um desfecho positivo das discussões (de um novo contrato)", disse o empresário à rádio francesa RMC Sport. Escolha dos editores Análise: com dois jogaços e favoritos dando sorte, sorteio define confrontos das oitavas de final da Champions League

Corinthians no Mercado: Quem chega, quem sai e quais as prioridades para 2019?

Qual será a premiação distribuída na Copa Libertadores 2019?

Quando o DAZN vai ser lançado? Como ver a Serie A e a Ligue 1 até lá?

"Eles já nos enviaram ofertas que estão muito aquém dos nossos desejos. Nós estamos longe de um acordo por agora", concluiu.

Vale lembrar que o Manchester United demitiu José Mourinho nesta manhã.