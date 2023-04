Manchester United x Aston Villa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

A partida será disputada neste domingo (30), no Old Trafford veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Aston Villa se enfrentam neste domingo (30), às 10h (de Brasília), no Old Trafford, pela 34ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de perder uma posição, o United quer retomar o caminho das vitórias no Campeonato Inglês e reassumir a terceira posição, o que garantiria uma vaga à Champions League da próxima temporada. A equipe, que tem um jogo a menos em relação aos adversários, tem 60 pontos. Para este duelo, o zagueiro Harry Maguire segue como dúvida.

Há dez jogos sem saber o que é perder, com oito vitórias, o Aston Villa mantém vivas as chances de garantir vaga na Liga Europa ou na Conference League, sob o comando de Unai Emery. A equipe está no sexto lugar, com 54 pontos, mesma pontuação do Tottenham, que joga às 12h30, contra o Liverpool.

Em toda a história, este será o 196º duelo das equipes. O United, por sua vez, conquistou 103 vitórias, empatou 41 e perdeu 51 vezes para o Villa. No último duelo, os Red Devils venceram por 4 a 2, no Old Trafford, em duelo válido pela Copa da Liga Inglesa.

Prováveis escalações

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Dalot; Csemiro, Eriksen; Bruno Fernandes, Antony, Sancho e Rashford. Técnico: Erik ten Hag.

Aston Villa: Martínez; Young, Konsa, Mings, Moreno; Dendoncker, Douglas, Buendia; McGin, Ramsey e Watkins. Técnico: Unai Emery.

Desfalques

Manchester United

Scott McTominay, Lisandro Martinez, Raphael Varane, Alejandro Garnacho, Donny van de Beek, Phil Jones e Tom Heaton, lesionados, estão fora.

Aston Villa

Matty Cash, Phillippe Coutinho, Leon Bailey, Jed Steer e Boubacar Kamara, machucados, são desfalques certos.

Quando é?