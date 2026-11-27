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Nos bastidores do Manchester United, está acontecendo de tudo. Embora nada disso esteja tranquilizando a torcida, os Diabos Vermelhos seguem uma estratégia que surpreende diariamente quem acompanha o time. Após a troca de técnico, com a chegada de Mauricio Pochettino ao lugar de Michael Carrick sem que os resultados esperados tenham vindo até agora, a diretoria voltou sua atenção para a delicada situação do capitão Bruno Fernandes.

O português não conseguiu chegar a um acordo para renovar seu contrato, que terminaria em 30 de junho de 2027, ou seja, no fim da temporada. Depois de declarações à imprensa que abriram a possibilidade de uma saída já em janeiro, a diretoria do United reagiu imediatamente, acionando a cláusula unilateral prevista no contrato, que prorroga seu vínculo até 30 de junho de 2028.

A DECISÃO DA DIRETORIA: Segundo o The Athletic, a cláusula sempre esteve presente no contrato atual do capitão português, mas as partes haviam optado por negociar para ir além dessa possibilidade e tentar chegar a um acordo ainda mais importante.

Quando Bruno Fernandes decidiu recusar mais uma proposta do clube, suspendendo as negociações e se colocando oficialmente no mercado, o Manchester United voltou a considerar a cláusula para afastar a possibilidade de perder o jogador de graça no fim da temporada ou por um preço baixo em janeiro.

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CONTINUA À VENDA: A situação de Bruno Fernandes, em princípio, não muda. Sua saída ainda é possível. A ideia do Manchester United é sondar o mercado para obter o máximo possível com a venda e, depois, avançar por um potencial substituto. Nico Paz, do Como, que afirmou não ter o retorno ao Real Madrid como prioridade, é o principal alvo desejado pelo clube.

MILAN E JUVENTUS NA ITÁLIA: Antes dessa medida e da renovação, Milan e Juventus haviam demonstrado interesse em Bruno Fernandes. Os dois clubes italianos trabalhavam para tentar trazer de volta ao Campeonato Italiano o ex-jogador de Novara e Sampdoria, entre outros.

Agora será necessário negociar com o Manchester United, o que inevitavelmente tornará a operação um pouco mais complicada. Além do valor da transferência, é preciso considerar a alta exigência salarial do jogador nascido em 1994, que busca assinar o último grande contrato de sua carreira.