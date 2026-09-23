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Manchester United: a demissão de Amorim custou "apenas" 9,5 milhões graças ao acordo com o Milan

Milan

Manchester United, desconto na rescisão de Amorim graças ao acordo com o Milan: 9,5 milhões em vez de 19,4 milhões

 O Manchester United apresentou os resultados financeiros anuais e revelou que a demissão de Ruben Amorim e do restante de sua comissão técnica custou 9,5 milhões de euros. O atual técnico do Milan chegou ao comando do clube de Manchester em novembro de 2024 e depois foi demitido em janeiro de 2026. A indenização inicial havia sido fixada em 19,4 milhões de euros, mas no contrato do treinador português havia uma cláusula que previa uma redução do valor caso ele encontrasse uma nova equipe, algo que aconteceu neste verão graças ao acordo com Gerry Cardinale.

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