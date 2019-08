Manchester United 4-0 Chelsea: veja os gols da goleada no Old Trafford

Rashford fez duas vezes no jogo no norte da Inglaterra. Anthony Martial e Daniel James fizeram os outros dois gols do confronto da Premier League

O venceu o por 4 a 0 em jogo válido pela primeira rodada da Premier League. Marcus Rashford (duas vezes), Anthony Martial e James marcaram os gols do time de Ole Gunnas Solskjaer no jogo disputado no Old Trafford.

O jogo marcou a estreia oficial de Frank Lampard com as cores do time de Londres. Sem reforços para a disputa da atual temporada, o técnico tem que se virar com o que tem à disposição no elenco comandado atualmente. Ele viu seu time até criar boas chances no primeiro tempo. Abraham chegou a acertar a trave de David De Gea. No entanto, um pênalti para os Red Devils mudou o rumo do jogo. Marcus Rashford abriu o placar no lance em bela cobrança.

Na volta do intervalo, o Chelsea tentou levar perigo à meta adversária, mas acabou se complicando. Martial fez após passe de Andreas Pereira. Na sequência, foi a vez de Rashford receber um lançamento excelente de Paul Pogba para marcar. Nos minutos finais, o mesmo Pogba acionou o garoto James para fazer o quarto.