Manchester City x Wolverhampton Wanderers: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

City joga em casa e tentará a vitória para não deixar o Liverpool disparar na liderança. Os Wolves já derrotaram Chelsea e o Tottenham

O Manchester City recebe o Wolverhampton nesse segunda-feira (14), às 18h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 22º rodada da Premier League. A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN. Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

O Manchester City vem se recuperando no campeonato e é o maior candidato a tentar roubar a liderança do Liverpool. Com quatro vitórias nos últimos quatro jogos, os citzens querem se afirmar diante do recém-promovido Wolverhampton, que faz uma temporada surpreendente até aqui e já venceu times do 'Top 6' como Tottenham e Chelsea, além de eliminar o Liverpool pela FA Cup.

JOGO Manchester City x Wolverhampton Wanderers DATA Segunda-feira, 14 de janeiro de 2019 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, Inglaterra HORÁRIO 18h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN . Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

MANCHESTER CITY

Claudio Bravo e Benjamin Mendy estão lesionados e não jogam.

Sergio Agüero e Vincent Kompany são dúvidas para a partida. Ambos treinaram com a equipe, mas não devem estar nas melhores condições físicas.

Provável escalação:

WOLVERHAMPTON WANDERERS

Não há desfalques para os Lobos.

Provável escalação: Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Moutinho, Neves, Jonny; Costa, Jota; Jimene (3-4-3).