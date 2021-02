Manchester City x West Ham: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (27), pela 26ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Manchester City recebe o West Ham neste sábado (27), no Etihad Stadium, a partir das 9h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x West Ham DATA Sábado, 27 de fevereiro de 2021 LOCAL Etihad Stadium, Manchester - ING HORÁRIO 9h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



West Ham quer surpreender o líder do inglês / Foto: Getty Images

A partida será transmisitida pela Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 9h30 (de Brasília).

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

O Manchester City quer seguir com folga na liderança da Premier League e, em casa, mais uma vez deve se impor diante do rival. Para o jogo deste sábado, os Citizens seguem sem poder contar com Nathan Ake.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Sterling, Foden.

WEST HAM

Já o West Ham precisa do triunfo para seguir sendo o melhor time de Londres na competição e, consequentemente, se mantendo no G-4. Arthur Masuaku, Angelo Ogbonna e Andriy Yarmolenko continuam machucados.

Provável escalação do West Ham: Fabianski; Coufal, Dawson, Diop, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Fornals, Lingard; Antonio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Monchengladbach 0 x 2 Manchester City Champions League 24 de fevereiro de 2021 Arsenal 0 x 1 Manchester City Premier League 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Wolverhampton Premier League 2 de março de 2021 17h (de Brasília) Manchester City x Manchester United Premier League 7 de março de 2021 13h30 (de Brasília)

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 2 x 1 Tottenham Premier League 21 de fevereiro de 2021 West Ham 3 x 0 Sheffield Premier League 15 de fevereiro de 2021

Próximas partidas