Manchester City x Watford: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 2021/ 22

Na briga pelo título, o Manchester City recebe o Watford neste sábado (23), no Etihad Stadium, a partir das 11h (de Brasília), pela 34ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Watford DATA Sábado, 23 de abril de 2022 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Kevin Friend

Assistentes: Adrian Holmes e Simon Beck

Quarto árbitro: Jonathan Moss

VAR: Lee Mason

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no straming, vai transmitir o jogo deste sábado (23), no Etihad Stadium.

MAIS INFORMAÇÕES

Com o Liverpool na sua cola, o Manchester City encara o Watford pensando apenas nos três pontos para tentar abrir uma vantagem na tabela de classificação do Inglês. Atualmente, os Citizens estão na liderança, com 77 pontos, um a mais que os Reds segundo colocado.

Depois de ser eliminada pelos rivais na semifinal da Copa da Inglaterra, a equipe de Pep Guardiola agora luta pelo título da Premier League e da Champions League. Na próxima terça-feira (26) começa a decidir com o Real Madrid uma vaga na final da UCL.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Watford, na zona de rebaixamento com 22 pontos, vem de três derrotas consecutivas (Liverpool, Leeds United e Brentford) no campeonato.

Em 32 jogos disputados entre as equipes, o Manchester City registra uma ampla vantagem: 21 vitórias, cinco empates e seis derrotas. No primeiro turno do Inglês, os Citizens bateram o rival por 3 a 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 2 x 3 Liverpool Premier League 16 de abril de 2022 Manchester City 3 x 0 Brighton Premier League 20 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Real Madrid Champions League 26 de abril de 2022 16h (de Brasília) Manchester City x Newcastle Premier League 8 de maio de 2022 12h30 (de Brasília)

WATFORD

JOGO CAMPEONATO DATA Watford 0 x 3 Leeds Premier League 9 de abril de 2022 Watford 1 x 2 Brentford Premier League 16 de abril de 2022

Próximas partidas