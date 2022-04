Manchester City x Watford: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 21/ 22

Brigando pelo título da Premier League, o Manchester City enfrenta o Watford neste sábado (23), às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 34ª rodada do Inglês.

Os Citizens, com 77 pontos, buscam se descolar do Liverpool, que atualmente está um ponto atrás na tabela de classificação.

Já o Watford, afundado na zona de rebaixamento, com 22 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após três derrotas consecutivas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Etihad Stadium com o apoio de sua torcida, o Manchester City entrará novamente em campo sem contar com Kyle Walker, com problema no tornozelo, além de John Stones e Nathan Ake, machucados.

Apesar de nenhum problema ser considerado grave, Guardiola não vai querer correr riscos. Assim, Ruben Dias, recuperado de lesão, pode aparecer entre os titulares.

Quanto ao Watford, Cucho Hernandez, Samuel Kalu e Francisco Sierralta são desfalques certos.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Fernandinho, De Bruyne; Grealish, Sterling, Gabriel Jesus.

Possível escalação do Watford: Foster; Femenia, Kabasele, Samir, Kamara; Sissoko, Louza, Lucka; Dennis, Pedro, Sarr.

DESFALQUES

MANCHESTER CITY:

Kyle Walker: problema no tornozelo

John Stones e Nathan Ake: machucados

WATFORD:

Cucho Hernandez, Samuel Kalu e Francisco Sierralta: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Manchester City e Watford será transmitido ao vivo pelo Star+, na plataforma de streaming, neste sábado (23).