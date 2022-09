Manchester City x Tottenham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Clássico inglês será disputado neste sábado (10), e vale a liderança provisória da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança provisória, a bola vai rolar para Manchester City e Tottenham na tarde deste sábado (10), às 13h30 (de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada da Premier League. A partica terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Atual bicampeão inglês, o City chega em busca do seu terceiro título nacional consecutivo. Nos primeiros seis jogos disputados, venceu quatro e empatou dois. A mesma campanha e os mesmos 14 pontos que o rival Tottenham. Assim, quem vencer assume provisoriamente a liderança, que atualmente é do Arsenal com 15.

Para o confronto em casa, o técnico Pep Guardiola segue sem contar com Kyle Walker, John Stones e Laporte, lesionados.

Por outro lado, Manuel Akanji, que estreou na goleada aplicada sobre o Sevilla na Champions League, pode se manter entre os titulares ao lado de Ruben Dias.

Já o Tottenham também chega embalado após a boa vitória sobre o Olympique de Marselha por 2 a 0 na rodada de estreia da fase de grupos da Liga dos Campões.

Lucas Moura, desfalque nos últimos três jogos por conta de um tendão inflamado, pode ser relacionado para o clássico, enquanto Richarlison - marcou dois gols no meio da semana - espera manter seu lugar no ataque com Harry Kane. Son Heung-min e Dejan Kulusevski disputam a última vaga no ataque.

Em 166 jogos disputados entre as equipes, o Manchester City soma 65 vitórias, contra 65 do Tottenham, além de 36 empates. No último confronto, válido pelo segundo turno da Premier League, os Spurs venceram por 3 a 2.

Escalações:

Escalação do provável MANCHESTER CITY: Ederson; Cancelo, Akanji, Dias, Gomez; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo, Haaland, Foden.

Escalação do provável TOTTENHAM: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Richarlison, Kane, Son.

Desfalques

Man. City

Os Citizens não podem contar com Kyle Walker, John Stones, com pequenas lesões, enquanto Laporte permanece afastado após passar por uma cirurgia no joelho durante o verão europeu.

Tottenham

Conte não possui desfalques confirmados para o confronto.

Quando é?

Getty Images

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 13h30 (de Brasília)

• Local: Etihad Stadium – Manchester, ING

• Arbitragem: MICHAEL OLIVER (árbitro), STUART BURT E SIMON BENNETT (assistentes), DARREN ENGLAND (Quarto árbitro) e PAUL TIERNEY (AVAR)