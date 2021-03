Manchester City x Southampton: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Em rodada adiantada da Premier League, o Manchester City recebe o Southampton, nesta quarta-feira (10), às 15h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, em TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Depois de muito tempo, o City voltou a perder um jogo, justamente para o rival Manchester United, agora, o time de Pep Guardiola volta a entrar em campo e deve optar por uma escalação com alguns garotos e com Aguero, que não esteve presente nos últimos jogos.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Zinchenko; Silva, Fernandinho, Gundogan; Torres, Aguero, Foden

Já o Southampton, 14º colocado da Premier League, não deve ter Danny Ings, Michael Obafemi, Oriol Romeu, William Smallbone e Theo Walcott no jogo, todos lesionados.

The manager has provided an update on @IngsDanny after he was forced off through injury at the weekend: