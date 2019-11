Manchester City x Shakhtar: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Citizens buscam a classificação para as oitavas de final da UCL nesta terça-feira (26); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet)

Buscando a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o recebe o nesta terça-feira (26), às 17h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo C da UCL. A partida terá transmissão ao vivo do canal Space, na TV fechada, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Donetsk DATA Terça-feira, 26 de novembro LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do City promete uma grande festa contra os Blues / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão pelo canal Space, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós-jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola não deverá contar com Sergio Aguero, com dores musculares. Para o seu lugar, Gabriel Jesus pode ser escalado entre os titulares.

Por outro lado, Phil Foden retorna no meio-campo após cumprir suspensão.

Provável escalação do Man. City: Ederson; Cancelo, Stones, Fernandinho, Angeliño; Foden, Gundogan, De Bruyne; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling

SHAKHTAR DONETSK

Com os mesmos cinco pontos que o Dínamo, o Shakhtar ocupa a vice-liderança do Grupo C e espera vencer o City fora de casa para desgarrar do adversário na tabela.

Para o duelo, Marlos Bonfirm está suspenso após ser expulso na última rodada, assim como Sergiy Bolbat, que será preservado.

Provável escalação do Shakhtar: Pyatov; Bolbat, Matvyenko, Krivtsov, Ismaily; Patrick, Stepanenko; Tetê, Kovalenko, Taison; Boryachuk