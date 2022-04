Manchester City x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e informações da Champions League 21/22

Manchester City e Real Madrid se enfrentam na tarde desta terça-feira (26), no Etihad Stadium, às 16h (de Brasília), pelo jogaço de ida da semifinal da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming – clique aqui para ver como assinar o serviço com o UOL Esporte Clube. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Manchester City é favorito contra o Real Madrid nas odds da Sportsbet.io (clique aqui para ver as melhores opções). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,48 na vitória dos Citizens, $ 4,65 no empate e $ 5,94 caso os Merengues vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,68 para quem apostar em um total de gols acima de 2,5 e $ 2,13 para quem apostar em menos de 2,5 gols. Ainda nos gols, a odd para ambos os times estufarem as redes é de 1,81 (e de 1,92 para quem apostar que ambos os times não marcam).

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Real Madrid DATA Terça-feira, 26 de abril de 2022 LOCAL Etihad Stadium, Manchester City - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TNT Sports, na TV fechada, e o HBO Max, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Etihad Stadium.

Getty Images