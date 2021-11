Manchester City x PSG: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Manchester City e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (24), no Etihad Stadium, a partir das 17h (de Brasília), pela quinta rodada da Champions League, lutando diretamente pela liderança do grupo A. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na tv fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Manchester City x PSG DATA Quarta-feira, 23 de novembro de 2021 LOCAL Etihad Stadium, Manchester - ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo desta quarta-feira será transmitido pelo TNT Sports, na tv fechada, e pelo HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual líder do grupo A, o Manchester City conta com o apoio de sua torcida para somar pontos e dar mais um passo rumo à classificação para a próxima fase da Champions League.

Kevin De Bruyne, que testou positivo para Covid-19, é desfalque certo, assim como Ferran Torres, lesionado, enquanto Jack Grealish é dúvida.

Já o PSG quer o triunfo para reassumir a ponta do grupo e encaminhar a sua vaga.

O time parisiense tem dúvida quanto às condições de Donnarumma, com uma gastroenterite. Por outro lado, Sergio Ramos pode finalmente ser relaxionado.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, Gundogan; Mahrez, Jesus, Foden.

Provável escalação do PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Verratti, Gueye, Wijnaldum; Messi, Mbappe, Neymar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 3 x 0 Everton Premier League 21 de novembro de 2021 Manchester United 0 x 2 Manchester City Premier League 6 de novembro de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x West ham Premier League 28 de novembro de 2021 11h (de Brasília) Aston Villa x Manchester City Premier League 1 de novembro de 2021 17h15 (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 3 x 1 Nantes Ligue 1 20 de novembro de 2021 Bordeaux 2 x 3 PSG Ligue 1 6 de novembro de 2021

