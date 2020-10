Manchester City x Porto: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

O jogo é válido pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e será nesta quarta-feira (21); veja como acompanhar ao vivo na internet

A Liga dos Campeões está de volta! O vai fazer sua estreia em casa, recebendo o , na quarta-feira (21), às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo EI Plus e pelo Facebook do Esporte Interativo. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Porto DATA Quarta-feira, 21 de outubro de 2020 LOCAL Eithad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Porto vai fazer a estreia na Champions fora de casa / Foto: Panoramic

A partida terá transmissão ao vivo pelo EI Plus e pelo Facebook do Esporte Interativo. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

Com a volta de Sergio Aguero, o Manchester City começa a busca do tão sonhado título da Liga dos Campeões. O time de Pep Guardiola joga em casa, tentando um desempenho melhor do que no Campeonato Inglês, onde c=ocupa apenas a deçima colocação na tabela.

Provável escalação do Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Rodri, Mahrez, Cancelo, Silva, Foden, Sterling, Aguero

PORTO

O Porto, vice líder do Campeonato Português, vai atrás de mais um título, depois de 16 anos desde a segunda e última Champions que ganhou. O Dragão também tenta recuperar a tradição portuguesa no cenário europeu.

Provável escalação do Porto: Marchesin, Manafam, Mbemba, Pepe, Sanusi, Oliveira, Corona, Uribe, Otavio, Diaz, Marega

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 1 x 0 Premier League 17 de outubro de 2020 1 x 1 Manchester City Premier League 3 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Manchester City Premier League 24 de outubro de 2020 8h30 (de Brasília) Olympique de Maselha x Manchester City Liga dos Campeões 27 de outubro de 2020 17h (de Brasília)

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Porto 17 de outubro de 2020 Porto 2 x 3 Marítimo Primeria Liga 3 de outubro de 2020

Próximas partidas