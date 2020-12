Manchester City x Olympique de Marselha: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo é válido pela última rodada do grupo C da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o nesta quarta-feira (9), no Etihad Stadium, a partir das 17h (de Brasília), pela última rodada do grupo C da UEFA . A partida será transmitida pelo SPACE, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Olympique de DATA Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 LOCAL Eithad Stadium, Manchester - HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo SAPCE, na TV fechada, e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Garantido na próxima fase, o Manchester City mandará, mesmo assim, força total a campo. No entanto, o técnico Pep Guardiola tem dúvida quanto a Aguero, com problema muscular.

Já o Olympique de Marselha precisa ganhar para seguir com chance de ir à . O único desfalque da equipe para o duelo é Radonjic.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Garcia, Ake, Zinchenko; Fernandinho, Gundogan; Silva, Foden, Sterling; Torres.

Provável escalação do Olympique de Marselha: Mandanda; Sakai, Caleta-Car, Balerdi, Amavi; Kamara, Rongier, Cuisance; Thauvin, Benedetto, Payet.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 2 x 0 Premier League 5 de dezembro de 2020 0 x 0 Manchester City Champions League 1 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Manchester City Premier League 12 de dezembro de 2020 14h30 (de Brasília) Manchester City x West Bromwich Premier League 15 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

OLYMPIQUE DE MARSELHA

JOGO CAMPEONATO DATA Nimes 0 x 2 Olympique de Marselha 4 de dezembro de 2020 Olympique de Marselha 2 x 1 Olympiacos Champions League 1 de dezembro de 2020

Próximas partidas