Manchester City x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida acontece nesta quarta-feira (31), pela quinta rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na internet

O Manchester City enfrenta o Nottingham Forest nesta quarta-feira (31), no Etihad Stadium, a partir das 15h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Ainda sem perder no Campeonato Inglês, o Manchester City vem de vitória sobre o Crystal Palace por 4 a 2, enquanto o Forest sofreu uma derrota por 2 a 0 em casa para o Tottenham.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola segue sem contar com Aymeric Laporte com lesão no joelho. Jack Grealish , Kalvin Phillips e Luke Mbete-Tabu são tratados como dúvidas.

Do outro lado, o Nottingham Forest, que não vence há duas rodadas (um empate e uma derrota), chega pressionado para a vitória.

Moussa Niakhate e Omar Richards seguem como desfalques, enquanto Jesse Lingard pode sair do time titular para a entrada de Taiwo Awoniyi.

Prováveis escalações

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Ake, Dias, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Mahrez.

Possível escalação do Nottingham Forest: Henderson; Worrall, Cook, McKenna; Williams, Yates, Freuler, Toffolo; Johnson, Awoniyi, Gibbs-White:

Desfalques da partida

Manchester City:

Phillips, Mbete e Laporte: departamento médico.

Nottingham Forest:

Moussa Niakhate e Omar Richards: lesionados.

Quando é?

JOGO Manchester City x Nottingham Forest DATA Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 LOCAL Etihad Stadium, Manchester - ING HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Manchester City

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 3 x 3 Manchester City Amistoso 24 de agosto de 2022 Manchester City 4 x 2 Crystal Palace Premier League 27 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Aston Villa x Manchester City Premier League 3 de setembro de 2022 13h30 (de Brasília) Sevilla x Manchester City Champions League 6 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Nottingham Forest

JOGO CAMPEONATO DATA Grimsby 0 x 3 Nottingham Forest Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022 Nottingham Forest 0 x 2 Tottenham Premier League 28 de agosto de 2022

Próximas partidas