Manchester City x Newcastle: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo da Premier League 2021/22

Manchester City e Newcastle se enfrentam neste domingo (8), no Etihad Stadium, a partir das 12h30 (de Brasília), pela 36ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Newcastle DATA Domingo, 8 de maio de 2022 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Getty

O Star+, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (8), no Etihad Stadium.

MAIS INFORMAÇÕES

Buscando se recuperar rapidamente após a dolorosa eliminação da Champions League no meio da semana, o Manchester City tentará manter vivas as esperanças de título da Premier League.

"Agora estou pensando apenas no Newcastle. Isso é foco suficiente. Esta é a única preocupação que tenho e depois disso o Wolves e o West Ham. Isso é o que está na minha mente", afirmou Guardiola.

Enquanto os Citizens vem de três vitórias seguidas no Inglês, o Newcastle perdeu um e venceram quatro dos últimos cinco jogos.

No meio da tabela, com 43 pontos, a equipe está a 11 pontos à frente da zona de rebaixamento.

No último encontro entre as equipes, em dezembro de 2021, o City venceu por 4 a 0, com gols de Ruben Dias, Cancelo, Mahrez e Sterling, em St James' Park.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 0 x 4 Manchester City Premier League 30 de abril de 2022 Real Madrid 3 x 1 Manchester City Champions League 4 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Wolves x Manchester City Premier League 11 de maio de 2022 16h15 (de Brasília) West Ham x Manchester City Premier League 15 de maio de 2022 10h (de Brasília)

NEWCASTLE

JOGO CAMPEONATO DATA Norwich 0 x 3 Newcastle Premier League 23 de abril de 2022 Newcastle 0 x 1 Liverpool Premier League 30 de abril de 2022

Próximas partidas