Manchester City x Newcastle: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 2021/22

A bola vai rolar neste domingo (8) para Manchester City x Newcastle, válido pela 36ª rodada da Premier League, a partir das 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium.

Brigando pelo título com o Liverpool, a equipe de Guardiola precisa de apenas um empate para retomar a liderança. Atualmente, ambas as equipes somam 83 após o empate dos Reds com o Tottenham em 1 a 1.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Etihad Stadium, Kyle Walker e John Stones, lesionados, são tratados como dúvida.

Kevin De Bruyne, que marcou nove de seus 11 gols na Premier League no Etihad nesta temporada, deve começar no meio-campo ao lado de Rodri e Bernardo Silva.

Do outro lado, o Newcastle não poderá contar com Ryan Fraser, Isaac Hayden, Jamal Lewis e Fabian Schar, lesionados.

Jonjo Shelvey, Bruno Guimarães e Joe Willock começaram no meio-campo contra o Liverpool na última partida, e podem ser titulares novamente, enquanto Allan Saint-Maximin e Miguel Almiron devem começar no banco.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Bernardo, Rodri, De Bruyne; Sterling, Foden, Grealish.

Possível escalação do Newcastle: Dubravka; Krafth, Lascelles, Burn, Targett; Willock, Shelvey, Guimaraes; Almiron, Joelinton, Saint-Maximin.

DESFALQUES

MANCHESTER CITY:

Kyle Walker e John Stones: dúvidas

NEWCASTLE:

Fraser, Hayden, Jamal Lewis e Schar: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Manchester City e Newcastle será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, neste domingo (8).