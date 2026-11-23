As opções para acompanhar o jogo na TV e ao vivo pelo streaming estão listadas abaixo. Sky Sport e NOW são os serviços indicados para a transmissão de Manchester City x Napoli.

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, smartphone ou tablet).

Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, smartphone ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país em que o jogo é transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva detentora dos direitos.

Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva detentora dos direitos. Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 Etihad Stadium

O Manchester City recebe o Napoli no Etihad Stadium, em Manchester, pela Champions League. Na noite de terça-feira, entram em campo duas equipes que chegam ao confronto com mais dúvidas do que certezas.

O City de Enzo Maresca atravessa um momento complicado na Premier League. No sábado, a equipe empatou por 1 a 1 com o Fulham, e Maresca contestou a decisão de anular um gol de Erling Haaland após a revisão do VAR.

Com o empate, a equipe chegou a quatro jogos sem vencer no campeonato. Na defesa, pesa também o fato de não ter passado sem sofrer gols em nove partidas consecutivas, considerando todas as competições.

O Napoli de Massimiliano Allegri voltou a vencer no sábado ao bater o Torino por 1 a 0, com um gol de Scott McTominay. O resultado encerrou uma sequência negativa iniciada com o empate diante da Lazio e a derrota para a Juventus.

Allegri pediu cautela e explicou que a campanha europeia do Napoli será decidida principalmente nas últimas três rodadas da fase de liga. O técnico, porém, reafirmou que quer buscar um resultado também na casa do City.

Em Manchester, a expectativa é de um jogo em que lances decisivos terão peso, entre um City em busca de solidez e um Napoli que recuperou a confiança. Confira todas as informações sobre canais de TV, transmissão ao vivo e horário de início.

Notícias das equipes

Pelo Manchester City, Enzo Maresca deve escalar um time titular com Donnarumma no gol; Guehi, Khusanov e O'Reilly na defesa; e Cherki, Ndiaye e Foden atrás de Haaland. No momento, não há jogadores indisponíveis nem suspensos.

O Napoli de Allegri deve ter Contini no gol e De Bruyne, McTominay e Hojlund entre as referências ofensivas. Não há relatos de lesões ou suspensões, mas Antonio Vergara deixou cedo o jogo contra o Torino. Por isso, novas informações devem surgir mais perto do início da partida.

Momento das equipes

O City somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com 7 gols marcados e 9 sofridos. Seu resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Fulham, enquanto, na Champions League, venceu o Leipzig por 3 a 2 fora de casa.

O Napoli também tem duas vitórias, um empate e duas derrotas, com 7 gols marcados e 8 sofridos. Depois da derrota por 4 a 1 no Porto, Allegri levou sua equipe de volta às vitórias com o 1 a 0 sobre o Torino, enquanto o 4 a 1 fora de casa sobre o Monza segue como a vitória pela maior diferença de gols nesse período.

Confrontos anteriores

O City leva vantagem no retrospecto recente: foram três vitórias da equipe inglesa, uma do Napoli e um empate nos últimos cinco confrontos, todos pela Champions League. O jogo mais recente foi em 18 de setembro de 2025, quando o City venceu por 2 a 0 no Etihad. No total, são 10 gols do City e 6 do Napoli.

Classificação

Na classificação da Champions League, o City ocupa o sétimo lugar, enquanto o Napoli está na 27ª posição. Para o Napoli, portanto, o jogo no Etihad tem peso em uma faixa da tabela que a equipe ainda precisa defender.