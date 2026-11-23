As opções para acompanhar o jogo na TV e ao vivo pelo streaming estão listadas abaixo. Sky Sport e NOW são os serviços indicados para a transmissão de Manchester City x Napoli.
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O Manchester City recebe o Napoli no Etihad Stadium, em Manchester, pela Champions League. Na noite de terça-feira, entram em campo duas equipes que chegam ao confronto com mais dúvidas do que certezas.
O City de Enzo Maresca atravessa um momento complicado na Premier League. No sábado, a equipe empatou por 1 a 1 com o Fulham, e Maresca contestou a decisão de anular um gol de Erling Haaland após a revisão do VAR.
Com o empate, a equipe chegou a quatro jogos sem vencer no campeonato. Na defesa, pesa também o fato de não ter passado sem sofrer gols em nove partidas consecutivas, considerando todas as competições.
O Napoli de Massimiliano Allegri voltou a vencer no sábado ao bater o Torino por 1 a 0, com um gol de Scott McTominay. O resultado encerrou uma sequência negativa iniciada com o empate diante da Lazio e a derrota para a Juventus.
Allegri pediu cautela e explicou que a campanha europeia do Napoli será decidida principalmente nas últimas três rodadas da fase de liga. O técnico, porém, reafirmou que quer buscar um resultado também na casa do City.
Em Manchester, a expectativa é de um jogo em que lances decisivos terão peso, entre um City em busca de solidez e um Napoli que recuperou a confiança. Confira todas as informações sobre canais de TV, transmissão ao vivo e horário de início.
Notícias das equipes
Prováveis escalações de Manchester City x Napoli
Time titular
Técnico
- E. Maresca
- M. Allegri
Pelo Manchester City, Enzo Maresca deve escalar um time titular com Donnarumma no gol; Guehi, Khusanov e O'Reilly na defesa; e Cherki, Ndiaye e Foden atrás de Haaland. No momento, não há jogadores indisponíveis nem suspensos.
O Napoli de Allegri deve ter Contini no gol e De Bruyne, McTominay e Hojlund entre as referências ofensivas. Não há relatos de lesões ou suspensões, mas Antonio Vergara deixou cedo o jogo contra o Torino. Por isso, novas informações devem surgir mais perto do início da partida.
Momento das equipes
O City somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com 7 gols marcados e 9 sofridos. Seu resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Fulham, enquanto, na Champions League, venceu o Leipzig por 3 a 2 fora de casa.
O Napoli também tem duas vitórias, um empate e duas derrotas, com 7 gols marcados e 8 sofridos. Depois da derrota por 4 a 1 no Porto, Allegri levou sua equipe de volta às vitórias com o 1 a 0 sobre o Torino, enquanto o 4 a 1 fora de casa sobre o Monza segue como a vitória pela maior diferença de gols nesse período.
Confrontos anteriores
Confrontos
O City leva vantagem no retrospecto recente: foram três vitórias da equipe inglesa, uma do Napoli e um empate nos últimos cinco confrontos, todos pela Champions League. O jogo mais recente foi em 18 de setembro de 2025, quando o City venceu por 2 a 0 no Etihad. No total, são 10 gols do City e 6 do Napoli.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|7
|+6
|12
V
V
V
V
|3
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|+5
|10
V
E
V
V
|4
|4
|3
|0
|1
|19
|6
|+13
|9
V
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D
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|5
|4
|3
|0
|1
|14
|6
|+8
|9
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D
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V
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|3
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|1
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|+6
|9
D
V
V
V
|7
|4
|3
|0
|1
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|7
|+5
|9
V
V
D
V
|8
|4
|3
|0
|1
|14
|10
|+4
|9
D
V
V
V
|9
|4
|3
|0
|1
|11
|7
|+4
|9
V
V
V
D
|10
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|9
V
D
V
V
|11
|4
|3
|0
|1
|8
|6
|+2
|9
D
V
V
V
|12
|4
|3
|0
|1
|7
|5
|+2
|9
V
V
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V
|13
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
V
E
E
V
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|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
D
E
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V
|15
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
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V
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|4
|2
|0
|2
|10
|9
|+1
|6
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|2
|0
|2
|8
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|0
|6
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|2
|0
|2
|8
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|-1
|6
V
V
D
D
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|4
|1
|2
|1
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|-5
|5
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|1
|2
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|8
|+2
|4
D
V
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|4
|1
|1
|2
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|4
|0
|4
D
D
V
E
|22
|4
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|1
|2
|9
|10
|-1
|4
V
D
E
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|23
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
D
E
V
D
|24
|4
|1
|1
|2
|3
|4
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|4
D
V
D
E
|25
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|4
E
D
V
D
|26
|4
|1
|0
|3
|6
|7
|-1
|3
V
D
D
D
|27
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|1
|0
|3
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D
|28
|4
|1
|0
|3
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|14
|-6
|3
D
D
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D
|29
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
D
D
D
V
|29
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
D
D
V
D
|31
|4
|1
|0
|3
|4
|10
|-6
|3
D
D
V
D
|32
|4
|1
|0
|3
|4
|11
|-7
|3
D
D
V
D
|33
|4
|1
|0
|3
|4
|16
|-12
|3
D
D
D
V
|34
|4
|0
|1
|3
|5
|9
|-4
|1
D
E
D
D
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
E
D
D
D
|36
|4
|0
|0
|4
|1
|17
|-16
|0
D
D
D
D
Na classificação da Champions League, o City ocupa o sétimo lugar, enquanto o Napoli está na 27ª posição. Para o Napoli, portanto, o jogo no Etihad tem peso em uma faixa da tabela que a equipe ainda precisa defender.