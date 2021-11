Manchester City x Manchester United: quem venceu mais vezes na história do dérbi?

O Manchester City derrotou o Manchester United por 2 a 0 em Old Traford, em partida válida pela 11ª rodada da Premier League neste sábado, 6 de novembro. O time de Pep Guardiola abriu o placar com um gol contra de Bailly, antes de Bernardo Silva aumentar a vantagem dos Citizens ainda no primeiro tempo.

O resultou colocou o time de Guardiola na vice-liderança do campeonato enquanto o United estagnou na quinta posição, com 17 pontos. Do lado dos Red Devils, o treinador Ole Gunnar Solskjaer continua muito pressionado no cargo, principalmente pelo desempenho da equipe nos últimos jogos apesar da vitória sobre o Tottenham por 3 a 0.

O técnico do United até tentou reverter o placar, mas o City não parou de pressionar no campo de ataques dos donos da casa. Cristiano Ronaldo, por exemplo, ficou encaixotado na marcação de Rúben Dias e John Stones.

Para efeito de comparação, o duelo entre Pep Guardiola e Ole Solskjaer é muito equilibrado. Os treinadores, levando em conta o jogo deste sábado, se enfrentaram nove vezes nesse tempo. Ainda assim, existe um empate nos confrontos, com quatro vitórias e derrotas para cada lado e um empate.

(Foto: Getty Images)

Apesar do resultado, os Citizens permanecem bem atrás nos confrontos direitos no dérbi de Manchester. Em 186 clássicos disputados na história, os Red Devils levaram a melhor em 77 partidas; o City em 56 jogos e 53 empates.

Os números, ainda, mostram que o United leva a vantagem em todas as competições, inclusive na Premier League - exceto na Copa da Liga Inglesa. Agora, o confronto fica equilibrado nos gols marcados para cada lado, já que o United marcou 265 gols e o City 253.

Porém, o Manchester City aplicou, duas vezes, um 6 a 1 em pleno Old Trafford. Uma dessas goleadas foi um emblemático jogo onde Mario Balotteli, que marcou dois gols, comemorou com uma camisa escrita: "Why always me? (Por que sempre eu?)".

De todo modo, o clássico de Manchester é um dos jogos mais esperados durante a temporada. O jogo de sábado pode ter definido o futuro de Solkjaer à frente do Manchester United, pressionado pelo mau rendimento do time neste começo de temporada.