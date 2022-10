Manchester City x Manchester United: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste domingo (2), pela nona rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Azul ou vermelho? Haaland ou Cristiano Ronaldo? Vem dérbi por aí! Manchester City e Manchester United fazem clássico na manhã deste domingo (2), no Etihad Stadium, às 10h (de Brasília), pela nona rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

Na vice-liderança do campeonato com 17 pontos, o Manchester City busca o triunfo no dérbi para continuar entre os primeiros colocados. Os Citizens não poderão contar com Phillips e Stones, machucados, enquanto Laporte está recuperado de lesão no joelho.

No ataque, Erling Hallad é a grande esperança de gols do time de Pep Guardiola. O jogador balançou as redes 14 vezes em dez partidas disputadas até o momento na temporada.

Do outro lado, o Manchester United vem de quatro vitórias consecutivas no inglês e quer vencer para tentar entrar no G-4. Os Red Devils estão na quinta posição, com 12 pontos, e têm dúvidas quanto às condições físicas de Maguire, Martin Dubravka, Donny van de Beek, Brandon Williams e Aaron Wan-Bissaka.

Já a maior estrela dos Diabos Vermelhos, Cristiano Ronaldo, deve iniciar mais uma vez entre em reservas, devido ao bom momento de Rashford.

Escalações:

Escalação do provável Man. City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish.

Escalação do provável Man. United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.

Desfalques

Man. City

Phillips e Stones, machucados, desfalcam os Citizens.

Man. United

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 2 de outubro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: Etihad Stadium, Manchester - ING