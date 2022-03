Manchester City x Manchester United: escalação, desfalques e mais do jogo pela Premier League 21/22

Manchester City e Manchester United fazem clássico eletrizante na tarde deste domingo (6), no Etihad Stadium, às 13h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Premier League.

De um lado, os Citizens entram em campo defendendo a liderança do inglês, enquanto do outro, os Red Devils precisam somar pontos para se manter dentro do G-4.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Manchester City vê o Liverpool em seu retrovisor e, por isso, sabe da relevância da vitória no clássico deste domingo.

"Eu sei da importância do clássico para o nosso torcedor, mas nós não jogamos para vencer o clássico. Nós jogamos para vencer a Premier League. Vencer o clássico nos ajuda a vencer a Premier League. Nós sabemos o que devemos fazer", disse o técnico Pep Guardiola em entrevista coletiva.

Nathan Ake e Ruben Dias são os desfalques nos Citizens.

Já o Manchester United entra em campo defendendo a sua posição dentro do G-4 e quer derrubar o favoritismo rival.

"Nós sabemos que iremos enfrentar um dos melhores times do mundo. Será necessário muito trabalho defensivo, muitas corridas, acelerações com e sem a bola, paciência pelos momentos de transição e aproveitar nossas chances. É sobre isso", afirmou o técnico Rangnick.

Os Red Devils tiveram um problema em cima da hora para o clássico: Cristiano Ronaldo não foi relacionado e sequer apareceu na concentração dos Red Devils.

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte e Cancelo; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Foden e Sterling.

Possível escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane e Telles; Pogba e McTominay; Elanga, Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo.

DESFALQUES

MANCHESTER CITY:

Nathan Ake e Ruben Dias: lesionados.

MANCHESTER UNITED:

Varane, Shaw e Cavani: lesionados.

MELHORES DICAS E APOSTAS

O Manchester City é favorito contra o Manchester United nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,40 no triunfo dos Citizens, $ 4,75 no empate e $ 8 caso os visitantes vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,61 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,30 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 15.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Manchester City e Manchester United será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet. Na Goal, o torcedor acompanha os lances em tempo real.