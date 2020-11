Manchester City x Liverpool: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Clássico agita a oitava rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e fazem a partida mais esperada da oitava rodada da Premier League neste domingo (8), no Etihad Stadium, a partir das 13h30 (de Brasília). O clássico será transmitido ao vivo na ESPN , na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Liverpool DATA Domingo, 8 de novembro de 2020 LOCAL Etihad Stadium, Manchester - HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória na , o Manchester City agora volta as suas forças para o Campeonato Inglês e precisa ganhar para não ver os rivais abrirem distância no G-4. Os Citizens não poderão contar com Mendy, Fernandinho e Aguero lesionados, enquanto Carson é dúvida. Quem volta ao time titular é Gabriel Jesus, recuperado de lesão.

Após golear no meio da semana na UCL, o Liverpool vai em busca de mais um triunfo para abrir na liderança da Premier League. Os Reds tem desfalques de peso para o clássico: Van Djik, Chamberlain, Fabinho e Thiago Alcântara estão todos no departamento médico. Já Matip é dúvida para Jurgen Klopp, que vê o duelo como o "mais difícil do mundo".

Provável escalação do Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Torrer e Jesus.

Provável escalação do Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Gomez, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Firmino, Mané, Salah e Jota.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 3 x 0 Olympiacos Champions League 3 de novembro de 2020 0 x 1 Manchester City Premier League 31 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Manchester City Premier League 21 de novembro de 2020 14h30 (de Brasília) Olympiacos x Manchester City Champions League 25 de novembro de 2020 14h55 (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 5 Liverpool Champions League 3de novembro de 2020 Liverpool 2 x 1 Premier League 31 de outubro de 2020

Próximas partidas