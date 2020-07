Manchester City x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Clássico inglês será disputado nesta quinta-feira (2), pela 32ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com o título do Campeonato Inglês já confirmado, o volta a campo contra o nesta quinta-feira (2), no Etihad Stadium, em duelo válido pela 32ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Liverpool DATA Quinta-feira, 2 de julho de 2020 LOCAL Eithad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Classificado para a semifinal da Copa da , Pep Guardiola deu a entender que deixará de lado a Premier League, uma vez que o Liverpool já é campeão inglês, mas não sem antes reconhecer o mérito do rival.

Como é tradição na Inglaterra, o campeão sempre passa por um corredor de honra feito pelo time adversário. E o técnico confirmou que os seus jogadores farão a homenagem aos atletas do Liverpool.

"É claro que vamos fazer um corredor de honra. Vamos recebê-los quando eles chegarem em nossa casa e faremos isso porque eles merecem", disse Guardiola.

Em campo pela primeira vez desde a confirmação do título, os Reds devem enfrentar o rival com o que tem de melhor disponível.

James Milner, Joel Matip e Xherdan Shaqiri, lesionados, estão fora.

WE’RE PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!! 🏆 pic.twitter.com/qX7Duxoslm — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 25, 2020

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Foden; Bernardo, Jesus, Sterling.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Juba.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Manchester City Premier League 25 de junho de 2020 0 x 2 Manchester City Premier League 28 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Manchester City Premier League 5 de julho de 2020 15h (de Brasília) Manchester City x Newcastle Premier League 8 de julho de 2020 14h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Liverpool Premier League 21 de junho de 2020 Liverpool 4 x 0 Premier League 24 de junho de 2020

Próximas partidas