Manchester City x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Inglaterra 21/22

Neste sábado (16), Manchester City e Liverpool fazem clássico no Etihad Stadium, a partir das 12h30 (de Brasília), pela semifinal da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na internet. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Liverpool DATA Sábado, 16 de abril de 2022 LOCAL Etihad Stadium, Manchester, ING HORÁRIO 11h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado (16), no Etihad Stadium.

MAIS INFORMAÇÕES

O confronto deste sábado marca o encontro de duas equipes que estão na luta pelo título da Copa da Inglaterra, da Premier League e Champions League.

Os Citizens eliminaram o Southampton nas quartas de final, após triunfo por 4 a 1.

Já o Liverpool passou pelo Nottinham Forest, com vitória por 1 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 3 x 3 Benfica Champions League 13 de abril de 2022 Manchester City 2 x 2 Liverpool Premier League 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Manchester United Premier League 19 de abril de 2022 16h (de Brasília) Liverpool x Everton Premier League 24 de abril de 2022 12h30 (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 0 x 0 Manchester City Champions League 13 de abril de 2022 Manchester City 2 x 2 Liverpool Premier League 10 de abril de 2022

Próximas partidas