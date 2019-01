Manchester City x Liverpool: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Os Citizens querem os três pontos para não deixar os Reds se distanciarem na disputa pelo título da competição

O Manchester CIty recebe o Liverpool nesta quinta-feira (3), às 18h (Brasília), no Etihad Stadium, pelo fechamento da 21ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão na TV fechada e, na Goal Brasil, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real por aqui .

Os Citizens tentam se aproximar da disputa do título do Campeonato Inglês, uma vez que estão com 47 pontos na terceira colocação, sete a menos que os Reds , líderes com 54 pontos e invictos na competição. Em caso de vitória, os comandados de Pep Guardiola assumem a vice-liderança, superando o Tottenham, que está com 48 pontos e diminuem a distância para o topo da tabela para quatro pontos. No primeiro turno, as duas equipes não saíram do zero no placar em duelo disputado no Anfield Road.

Veja informações da partida!

JOGO Manchester City x Liverpool DATA Quinta-feira, 3 de janeiro LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 18h00 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: C1 Photography/BT Sport)

A partida terá transmissão da ESPN Brasil na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

Pep Guardiola terá alguns problemas para escalar a equipe que encara os Reds . Benjamin Mendy, Fabian Delph, Claudio Bravo e Eliaquim Mangala estão afastados por problemas médicos e não poderão entrar em campo. Kevin De Bruyne e Ilkay Gündogan estão em observação e só terão a liberação confirmada minutos antes da partida.

Provável escalação do Manchester City:

LIVERPOOL

Os visitantes, comandados por Jürgen Klopp vão para o jogo com o time praticamente completo. Alex Oxlade-Chamberlain, Joel Matip, Joe Gomez e Dominic Solanke estão no departamento médico e não jogarão. James Milner é dúvida por conta de um desconforto na panturrilha e tem sua situação acompanhada de perto;

Provável escalação do Liverpool: