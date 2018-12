Manchester City x Everton: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Guardiola quer recuperar a moral na Premier League após derrota para o Chelsea e encara o Everton de Marco Silva que não vence há três jogos

O Manchester City recebe o Everton nesse sábado (15), às 10h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 17ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN. Aqui na Goal Brasil, você acompanha o tempo real do jogo.

O time de Guardiola foi batido na Premier League pela primeira nessa temporada. A derrota para o Chelsea deve motivar os citzens a buscar o resultado contra o Everton que vem em um momento difícil de três jogos sem ganhar, sendo dois deles em casa.

Veja informações da partida!

JOGO Manchester City x Everton DATA Sábado, 15 de dezembro LOCAL Etihad Stadium - Manchester, Inglaterra HORÁRIO 10h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

Sergio Agüero e Kevin De Bruyne voltaram a treinar com a equipe, mas não devem começar jogando.

David Silva e Claudio Bravo são baixas confirmadas para o confronto.

Provável escalação:

EVERTON

James McCarthy é a única baixa para a partida. Embora, Gana Geuye possa ficar de fora.

Provável escalação: