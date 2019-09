Manchester City x Dinamo Zagreb: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo de olho na liderança do Grupo C da Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo C, o recebe o Dínamo Zagreb nesta terça-feira (1), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Space, na TV fechada, além do EI Plus. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Dínamo Zagreb DATA Terça-feira, 1 de outubro LOCAL Eithad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Space, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

MANCHESTER CITY

Valendo a liderança do Grupo C, o City recebe o Dinamo Zagreb nesta terça de olho na segunda vitória na UCL. Vindo de três jogos com vitórias, a equipe comandada por Pep Guardiola chega embalada para o duelo de logo mais.

O técnico não deverá contar com De Bruyne, que perdeu a última atividade, além de Aymeric Laporte, Leroy Sane e John Stones.

No entanto, David Silva e Bernardo Silva, que estavam no banco de reservas no final de semana, começarão ao lado de Rodrigo no meio-campo.

Provável escalação do Man. City: Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Bernardo Silva, Rodrigo, David Silva; Mahrez, Aguero, Sterling

DÍNAMO ZAGREB

Por outro lado, o Dínamo, que goleou o por 4 a 0, assegurou a liderança por conta do saldo de gols, e tem como objetivo seguir na ponta da tabela.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS MANCHESTER CITY Últimas partidas JOGO CAMPEONATO DATA Preston 0 x 3 Manchester City Premier League 24 de setembro 1 x 3 Manchester City Premier League 28 de setembro Próximas partidas JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Premier League 6 de outubro 10h (de Brasília) x Manchester City Premier League 19 de outubro 13h30 (de Brasília) DINAMO ZAGREB Últimas partidas JOGO CAMPEONATO DATA Karlovac x 7 Dinamo Copa da 24 de setembro Lokomotiva 0 x 4 Dinamo Campeonato Croata 27 de setembro Próximas partidas JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dinamo x Slaven Koprivnica Campeonato Croata 5 de outubro 11h30 (de Brasília) Gorica x Dínamo Campeonato Croata 18 de outubro 13h (de Brasília)

Livakovic; Théophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Moro, Ademi, Leovac; Orsic, Petrovic, Olmo