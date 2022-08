Manchester City x Crystal Palace: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (27), pela quarta rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City recebe o Crystal Palace neste sábado (27), no Etihad Stadium, a partir das 11h (de Brasília), pela quarta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Os Citizens vão a campo querendo manter a invencibilidade na competição, além de almejarem a liderança do campeonato. Laporte, Phillips e Mbete estão lesionados, enquanto Grealish e Ake, com problemas físicos, são dúvidas.

Haaland, Gundogan, De Bruyne, Rodri e Ederson devem iniciar entre os titulares de Pep Guardiola, que é a vice-líder do campeonato, com 7 pontos.

Já o Crystal Palace quer o seu segundo triunfo consecutivo, e é o nono colocado, com 4 pontos. Além disso, a equipe vem de vitória no meio da semana, pela Copa da Liga Inglesa.

James Tomkins, Jack Butland e Nathan Ferguson são as baixas do time visitante, enquanto McArthur é dúvida devido a um problema na virilha.

Prováveis escalações

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo, Haaland, Foden.

Possível escalação do Crystal Palace: Guaita; Ward, Anderson, Guehi, Mitchell; Schlupp, Doucoure, Eze; Ayew, Edouard, Zaha.

Desfalques da partida

Manchester City:

Phillips, Mbete e Laporte: departamento médico.

Crystal Palace:

James Tomkins, Jack Butland e Nathan Ferguson: departamento médico.

Quando é?

JOGO Manchester City x Crystal Palace DATA Sábado, 27 de agosto de 2022 LOCAL Etihad Stadium, Manchester - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Manchester City

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 3 x 3 City Amistoso 24 de agosto de 2022 Newcastle 3 x 3 City Premier League 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO City x Nottingham Forest Premier League 31 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília) Aston Villa x City Premier League 3 de setembro de 2022 13h30 (de Brasília)

Crystal Palace

JOGO CAMPEONATO DATA Oxford United 0 x 2 Crystal Palace Copa da Liga Inglesa 23 de agosto de 2022 Crystal Palace 3 x 1 Aston Villa Premier League 20 de agosto de 2022

Próximas partidas