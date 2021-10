Manchester City x Burnley: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (16), às 11h00 (de Brasília), pela oitava rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na internet

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Burnley DATA Sábado, 16 de outubro de 2021 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 11h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

O Star+, na plataforma de streaming, é o local onde transmite o duelo deste sábado (16). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Para o duelo deste sábado, o 3º e o 18º colocado se enfrentam em busca de duas fases muito diferentes: o City corre em busca do primeiro lugar, enquanto o Burnley tenta se afastar ao máximo da zona de rebaixamento.

Ruben Dias e Tarkowski, zagueiros suspensos pelo segundo cartão amarelo do City e do Burnley, respectivamente, não estarão presentes no jogo.

Os dois clubes vem de empates e precisam de vitórias para alcançarem imporantes objetivos.

Provável escalação do Manchester City: Zack Steffen; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Silva (Gundogan), Rodri, Foden; Mahrez, De Bruyne, Grealish.

Provável escalação do Burnley: Pope; Lowton, Collins, Ben Mee (Bardsley) e Taylor; Lennon, Westwood, Brownhill e McNeil; Vydra e Wood.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 2 x 0 Manchester City Champions League 28 de setembro de 2021 Liverpool 2 x 2 Manchester City Premier League 03 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Burnley Premier League 16 de outubro de 2021 11h (de Brasília) Southampton x Burnley Premier League 23 de outubro de 2021 11h (de Brasília)

BURNLEY

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester City 2 x 2 Burnley Premier League 25 de setembro de 2021 Burnley 0 x 0 Norwich Premier League 02 de outubro de 2021

Próximas partidas