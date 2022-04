Manchester City x Brighton: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 21/22

Pela 30ª rodada da Premier League, Manchester City e Brighton entram em campo nesta quarta-feira (20), no Etiham Stadium, às 16h (de Brasília).

Os Citizens, com 74 pontos, entram em campo defendendo a liderança do inglês, enquanto os visitantes estão em décimo lugar, com 40 pontos marcados.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Manchester City deve ter o retorno de De Bruyne entre os titulares, enquanto Walker e Palmer são dúvidas.

Outros que voltam aos onze de Guardiola são Ederson, Ruben Dias e Laporte.

Já o Brighton segue sem poder contar com Moder e Duffy, machucados. Lamptey e alzate, por sua vez, são dúvidas.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Silva, Sterling.

Possível escalação do Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Cucurella; Lamptey, Caicedo, Bissouma, Gross, Trossard; Mwepu; Mac Allister.

DESFALQUES

MANCHESTER CITY:

sem desfalques confirmados.

BRIGHTON:

Moder e Duffy: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Manchester City e brighton será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet, nesta quarta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.