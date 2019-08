Manchester City x Brighton: como assistir no DAZN, escalação e mais da Premier League

Atual campeão inglês, o recebe o neste sábado, dia 31, em mais uma partida que terá transmissão exclusiva no DAZN para todo o Brasil. O duelo, válido pela quarta rodada da Premier League 2019/20, inicia às 11h do horário de Brasília.

Com duas vitórias em três partidas, Pep Guardiola e seus pupilos esperam acumular uma boa pontuação nas próximas semanas, antes da equipe fazer sua estreia na próxima - o City foi sorteado no grupo com Shakhtar, Dínamo de Zagreb e Atalanta.

Já o Brighton vem de resultados negativos (uma derrota e um empate) antes da difícil missão que terá no Etihad Stadium.

Com relação ao time que bateu o Bournemouth por 3 a 1, na última semana, a troca esperada deve ser a do espanhol Rodri, entrando na vaga de Gündogan.

