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Premier League
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Manchester City x Brighton & Hove Albion: prévia do jogo pela Premier League; tensão da disputa de pênaltis no meio da semana chega ao duelo de sábado

Manchester City x Brighton
Premier League
Manchester City
Brighton

Apenas três dias após um duelo eletrizante pela quarta fase da Copa da Liga Inglesa, no leste de Manchester, que terminou em 2 a 2 e foi decidido nos pênaltis por 4 a 3, Manchester City e Brighton & Hove Albion voltam a se enfrentar no Etihad Stadium, agora com pontos importantes da Premier League em jogo.

Manchester City x Brighton & Hove Albion: detalhes da partida

crest
Premier League - Rodada 9
Etihad Stadium

72 horas depois: City e Brighton voltam a se enfrentar em duelo importante no Etihad

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

O Manchester City recebe o Brighton & Hove Albion no Etihad Stadium em uma partida da Premier League que tem importância para os dois clubes ao fim de uma semana desgastante.

A equipe de Enzo Maresca chega a este jogo depois de já ter enfrentado o Brighton de Fabian Hurzeler na quarta-feira. Após um empate por 2 a 2 na Copa da Liga Inglesa, o City avançou nos pênaltis por 4 a 3. A vitória na disputa pouco deve aliviar a tensão, dado o quanto os visitantes chegaram perto de surpreender.

O desempenho do City na Premier League tem sido irregular. A derrota por 2 a 1 para o Aston Villa veio antes do confronto pela copa e, embora a vitória por 5 a 1 sobre o AEK Athens na Champions League tenha dado algum ânimo, a equipe de Maresca sofreu dez gols nos últimos cinco jogos, somando todas as competições.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

O Brighton ocupa a terceira posição na tabela da Premier League e chega como uma das equipes de ataque mais perigosas da competição nesta temporada. A goleada por 5 a 0 sobre o Crystal Palace em outubro mostrou a qualidade do elenco montado por Hurzeler. Diego Gomez, por sua vez, afirmou publicamente que se sente plenamente descansado e pronto para fazer a diferença depois de ter sua carga de jogos administrada com cuidado no meio da semana.

O Brighton perdeu por 2 a 0 em Anfield no domingo, mas a derrota foi para um Liverpool em ótima fase e pouco mudou a avaliação geral de uma equipe que tem superado as expectativas nesta temporada.

Gianluigi Donnarumma volta ao gol do City depois que Geronimo Rulli foi titular na partida pela copa, enquanto Erling Haaland, poupado no meio da semana, deve comandar o ataque. Maresca espera uma reação do elenco, que mostrou determinação ao buscar o empate duas vezes contra esse mesmo adversário há apenas alguns dias.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Manchester City x Brighton

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formação
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovJ. DokuJ. DokuR. CherkiR. CherkiI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. HaalandB. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkJ. HadjamJ. HadjamL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliJ. HinshelwoodJ. HinshelwoodP. GrossP. GrossM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Manchester City

Time titular

Brighton

Técnico

  • E. Maresca
  • F. Hurzeler

Fase recente

MCI

MCI - Sequência

PSG
D2-4
IPS
V3-2
AEK
V5-1
AVL
D2-1
BHA
V2-2
Gol marcado (sofrido)
13/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
BHA

BHA - Sequência

KZA
V4-0
CRY
V5-0
JAB
E0-0
LIV
D2-0
MCI
D2-2
Gol marcado (sofrido)
11/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Histórico de confrontos

Confrontos

Manchester CityEmpateBrighton
1
2
2
Carabao Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
7Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
E
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
E
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
E
D
E
V
E
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
E
E
D
E
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
E
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
E
D
E
D
E
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
E
V
E
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
E
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
E
D
E
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
E
E
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
E
E
E
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
E
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
E
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento



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