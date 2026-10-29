Manchester City x Brighton & Hove Albion: detalhes da partida

Premier League - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 11:00 Etihad Stadium

72 horas depois: City e Brighton voltam a se enfrentar em duelo importante no Etihad

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O Manchester City recebe o Brighton & Hove Albion no Etihad Stadium em uma partida da Premier League que tem importância para os dois clubes ao fim de uma semana desgastante.

A equipe de Enzo Maresca chega a este jogo depois de já ter enfrentado o Brighton de Fabian Hurzeler na quarta-feira. Após um empate por 2 a 2 na Copa da Liga Inglesa, o City avançou nos pênaltis por 4 a 3. A vitória na disputa pouco deve aliviar a tensão, dado o quanto os visitantes chegaram perto de surpreender.

O desempenho do City na Premier League tem sido irregular. A derrota por 2 a 1 para o Aston Villa veio antes do confronto pela copa e, embora a vitória por 5 a 1 sobre o AEK Athens na Champions League tenha dado algum ânimo, a equipe de Maresca sofreu dez gols nos últimos cinco jogos, somando todas as competições.

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O Brighton ocupa a terceira posição na tabela da Premier League e chega como uma das equipes de ataque mais perigosas da competição nesta temporada. A goleada por 5 a 0 sobre o Crystal Palace em outubro mostrou a qualidade do elenco montado por Hurzeler. Diego Gomez, por sua vez, afirmou publicamente que se sente plenamente descansado e pronto para fazer a diferença depois de ter sua carga de jogos administrada com cuidado no meio da semana.

O Brighton perdeu por 2 a 0 em Anfield no domingo, mas a derrota foi para um Liverpool em ótima fase e pouco mudou a avaliação geral de uma equipe que tem superado as expectativas nesta temporada.

Gianluigi Donnarumma volta ao gol do City depois que Geronimo Rulli foi titular na partida pela copa, enquanto Erling Haaland, poupado no meio da semana, deve comandar o ataque. Maresca espera uma reação do elenco, que mostrou determinação ao buscar o empate duas vezes contra esse mesmo adversário há apenas alguns dias.

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