Manchester City x Bournemouth: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (13), pela segunda rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester City e Bournemouth se enfrentam neste sábado (13), no Etihad Stadium, a partir das 11h (de Brasília), pela segunda rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Manchester City quer a sua segunda vitória no campeonato para começar a sua arrancada na competição. O desfalque certo no time é Laporte, que se recupera de uma cirurgia no joelho. Já Bernardo Silva, que tem sido ligado ao Barcelona, é dúvida.

Do outro lado, o Bournemouth também começou o campeonato ganhando e promete dificultar a vida do rival. Rothwell e Brooks seguem no departamento médico, enquanto Fredericks não tem seu nome garantido entre os relacionados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish.

Possível escalação do Bournemouth: Travers; Smith, Kelly, Mepham, Lerma, Zemura; Tavernier, Pearson, Billing, Solanke; Moore.

Desfalques da partida

Manchester City:

Laporte: departamento médico.

Bournemouth:

Rothwell e Brooks: lesionados.

Quando é?

JOGO Manchester City DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Etihad Stadium, Manchester - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Manchester City

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 0 x 2 City Premier League 7 de agosto de 2022 Liverpool 3 x 1 City Supercopa Inglesa 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Newcastle x City Premier League 21 de agosto de 2022 12h30 (de Brasília) Barcelona x City Amistoso 24 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília)

Bournemouth

JOGO CAMPEONATO DATA Bournemouth 2 x 0 Aston Villa Premier League 6 de agosto de 2022 Bournemouth 1 x 2 Real Sociedad Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas