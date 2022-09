Manchester City x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Valendo a liderança do Grupo G, equipes entram em campo nesta quarta-feira (14); veja como acompanhar na TV e na internet

Empatados com três pontos, Manchester City e Borussia Dortmund se enfrentam na tarde desta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela segunda rodada da Champions League. Quem vencer assume a liderança. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Enquanto o City vem de goleada aplicada sobre o Sevilla por 4 a 0 na rodada de estreia da UCL, o Dortmund bateu o Copenhagen por 3 a 0.

Para o confronto em casa, o técnico Pep Guardiola, que teve uma semana livre após o cancelamento da rodada da Premier League devido à morte da Rainha Elizabeth II, trata como dúvida as presenças de Kyle Walker e John Stones.

Por outro lado, Aymeric Laporte é desfalque certo. Manuel Akanji é o mais cotado para assumir a zaga.

Já o Borussia Dortmund trata como dúvida Hazard. Caso não esteja apto, Reyna e Marius Wolf brigam por uma posição.

Escalações:

Escalação do provável MANCHESTER CITY: Ederson; Cancelo, Dias, Akanji, Gomez; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish.

Escalação do provável DORTMUND: Meyer; Meunier, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Ozcan, Bellingham; Brandt, Reus, Reyna; Modeste.

Desfalques

Manchester City

Laporte, machucado, está fora.

Borussia Dortmund

Donyell Malen e Karim Adeyemi, lesionados, são desfalques certos.

Quando é?

Getty Images

• Data: 14 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Etihad Stadium – Manchester, Inglaterra

• Arbitragem: DANIELE ORSATO (árbitro), CIRO CARBONE e ALESSANDRO GIALLATINI (assistentes), LUCA MASSIMI (quarto árbitro) e MARCO DI BELLO (AVAR)