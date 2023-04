Dicas de apostas de Manchester City x Bayern de Munique: previsões e odds para o confronto do primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões

No City of Manchester Stadium, na Inglaterra, dois dos grandes favoritos se enfrentam nesta terça-feira (11 de abril), às 16h (horário de Brasília). O jogo entre Manchester City e Bayern de Munique é válido pela primeira partida das quartas de final da principal competição de clubes do continente europeu.

De certo, todos os olhos estarão voltados para este confronto, visto que o jogo envolve duas potências de seus países: o Manchester City, atual campeão do Campeonato Inglês, e o Bayern de Munique, atual campeão e atual líder da Bundesliga.

Para ambas as equipes marcarem – 0,61/1 com bet365

Para mais de 3,5 gols na partida – 1,62/1 com bet365

Jack Grealish para marcar a qualquer momento – 3/1 com bet365

O melhor ataque da Inglaterra contra o melhor ataque da Alemanha

Dado o poder de fogo que ambos os lados têm à sua disposição, é muito prudente imaginar uma partida que haja muitos gols no Etihad. Atualmente, o City tem o melhor ataque da Premier League, foram 75 gols em apenas 29 partidas, o que gera uma média superior a 2,5 gols por jogo.

O Bayern de Munique, por sua vez, não fica atrás, o time alemão se encontra no topo da tabela do campeonato nacional, e por lá eles já marcaram incríveis 77 gols em 27 partidas disputadas, estabelecendo uma média de 2,85 gols em cada rodada da Bundesliga.

Um outro fato importante para se ter em mente, é que de um lado há o artilheiro da Liga dos Campeões, Haaland, com 10 gols. Do outro, há o líder de assistências na competição, João Cancelo, com 5 passes para gol. Com isso, os sintomas de gol ficam ainda mais nítidos.

City e Bayern são respectivamente terceiro e quarto times com o melhor ataque na Champions

Esses dois clubes que figuram entre os favoritos a vencer o torneio, além de terem o melhor ataque nas ligas de seu país, eles também figuram entre os mais goleadores da Liga dos Campeões desta temporada. Com a média de gols dos dois times somadas, teríamos um número superior a 5,00 tentos nesta partida.

O Manchester City já marcou 22 gols em 8 jogos nesta edição do torneio, uma média superior ao seu número no nacional, aparecendo com 2,75 por partida. E vale mencionar ainda que desses 22 gols, 17 foram marcados dentro de casa.

O Bayern de Munique, quarto melhor ataque, marcou 21 gols nesta Liga dos Campeões. Ficando atrás apenas de seu adversário desta terça-feira, do Benfica, que já marcou 23 e do Napoli, melhor ataque até aqui com 25 gols.

Grealish marcou em seus dois últimos jogos

Certamente, todos os olhos estarão voltados para o artilheiro do torneio, Haaland. Com os marcadores tentando parar a força ofensiva do norueguês, é muito comum que sobre espaços para outros grandes jogadores brilharem, como por exemplo, Grealish, que está em boa fase no time de Guardiola.

O jogador inglês marcou e deu assistências nos dois últimos jogos da Premier League, contra o Liverpool e Southampton, e por isso é esperado que ele continue em boa forma nesta primeira partida contra o Bayern.

No entanto, é verdade que o time alemão é um adversário muito mais consistente que o Liverpool ou o Southampton, mas ainda assim, a equipe alemã continua mostrando fraqueza no lado direito de sua defesa, o que pode demonstrar certa vulnerabilidade no setor onde o Grealish vem brilhando.

*as odds estão sujeitas à mudanças, confira o site da bet365 para mais informações