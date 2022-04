Manchester City x Atlético de Madrid: escalação, desfalques e mais do jogo pela Champions League 21/22

Manchester City e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (5), às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League.

O confronto marca o duelo de duas equipes que perseguem a sua primeira conquista na competição europeia.

Nas oitavas de final, os Citizens golearam o Sporting por 5 a 0 no jogo de ida, e empataram sem gols na volta.

Os Colchoneros, por sua vez, eliminaram o Manchester United na fase anterior, com um empate por 1 a 1, e um tirunfo por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Do lado do Manchester City, o técnico Pep Guardiola sabe que não terá Walker, já que o jogador cumpre suspensão.

Outra baixa na equipe é Ruben Dias, machucado, enquanto Palmer, com dores no tornozelo, é dúvida.

Já o Atlético de Madrid também tem desfalques para o duelo no Etihad Stadium: Carrasco, suspenso, além de Gimenez e Herrera, machucados.

João Félix e Griezmann devem formar a dupla de ataque, com o atacante Luis Suarez iniciando entre os reservas.

❝Con nuestras características y nuestra manera de jugar desde hace años, intentaremos seguir compitiendo como queremos❞.



— @Simeone, acerca del compromiso europeo que afrontaremos ante el @ManCityES 🎙 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 4, 2022

"Com nossas características e nossa maneira de jogar há anos, tentaremos seguir competindo como queremos", disse o técnico Simeone, em entrevista coletiva.

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Laporte, Stones, Zinchenko; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling.

Possível escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Hermoso, Reinildo; Llorente, De Paul, Kondogbia, Koke, Lodi; Griezmann, Felix.

MELHORES DICAS E APOSTAS

O Manchester City é favorito contra o Atlético nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,33 no triunfo dos Citizens, $ 4,80 no empate e $ 10 caso os Colchoneros vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,80 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 11.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

DESFALQUES

MANCHESTER CITY:

Walker: suspenso.

Ruben Dias: lesionado.

ATLÉTICO DE MADRID:

Carrasco: suspenso.

Gimenez e Herrera: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Manchester City e Atlético de Madrid nesta terça-feira será transmitido ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pelo TNT Sports, na TV fechada, e pelo streaming da HBO Max e do Estádio TNT Sportas, na internet - clique AQUI e veja como assinar o serviço com o UOL Play.