Manchester City x Arsenal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico inglês será disputado nesta quarta (11), em jogo adiado da 28ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo atrasado da 28ª rodada da Premier League, e entram em campo nesta quarta-feira (11), às 16h30 (de Brasília) O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Arsenal DATA Quarta-feira, 11 de março de 2020 LOCAL Etihad Stadium- Manchester, ING HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Equipes entram em campo nesta quarta (11) / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

Na vice-liderança do Campeonato Inglês, com 57 pontos, a equipe comandada por Pep Guardiola entra em campo nesta quarta com alguns desfalques importantes: De Bruyne (ombro), Agüero (coxa), Laporte (tendão) e Leroy Sané.

Gabriel Jesus, no entanto, tem uma boa chance de começar no ataque depois que Sergio Aguero saiu machucado contra o no fim de semana.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Mendy, Otamendi, Fernandinho, Walker; Rodri, Gündoğan; Sterling, David Silva, Mahrez; Gabriel Jesus​.

ARSENAL

Por outro lado, o Arsenal chega embalado e busca subir ainda mais na tabela da Premier League. Atualmente, aparece na nona posição, com 40 pontos.

Arteta, que passou três anos como assistente no Manchester City, se mostrou animado com o reencontro.

"Estou animado para voltar lá (Etihad Stadium). Tenho memórias fantásticas, muitos amigos, muitas pessoas que eu gosto. Agora estou em uma posição diferente, em outro banco e vou defender meu clube como posso.", disse.

Provável escalação do Arsenal: ​Leno; Saka, Sokratis, Luiz (Marí), Bellerín; Xhaka, Ceballos; Aubameyang, Özil, Pépé; Lacazette.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Manchester City Copa da 4 de março Manchester United 2 x 0 Manchester City Premier League 8 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Premier League 14 de março 12h (de Brasília) Manchester City x Liga dos Campeões 17 de março 17h (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Portsmouth 0 x 2 Arsenal 2 de março Arsenal 1 x 0 Premier League 7 de março

Próximas partidas