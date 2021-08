Manchester City x Arsenal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (28), pela terceira rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca da segunda vitória consecutiva na Premier League, o Manchester City enfrenta o Arsenal neste sábado (28), no Etihad Stadium, às 8h30 (de Brasília), em clássico válido pela terceira rodada do Inglês. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal , o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Arsenal DATA Sábado, 28 de agosto de 2021 LOCAL Etihad Stadium, Manchester - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Aubameyang e Lacazette retornam à equipe após covid-19 (Foto: Getty Images)

A ESPN Brasil, na TV fechada, irá transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

Próximo de anunciar Cristiano Ronaldo como novo reforço para a temporada, o Manchester City busca a segunda vitória consecutiva na Premier League. O time vive também uma semana conturbada nos bastidores com o afastamento de Mendy.

Os Citizens seguem sem poder contar com Phil Foden, enquanto Kevin De Druyne é dúvida. O time deve contar também com as presenças de Sterling e Mahrez.

Provável escalação do Manchester City: Krul; Aarons, Hanley, Gibson, Giannoulis; Lees-Melou, Gilmour, Rupp; Cantwell, Pukki, Rashica.

ARSENAL

Do outro lado, o Arsenal vem de duas derrotas consecutivas e, para fugir da pressão logo no início da temporada, busca um triunfo fora de casa.

Os Gunners contam com os retornos de Aubameyang e Lacazette, após se recuperarem da covid-19. Willian - que negocia retorno ao Corinthians - e Runarsson, por outro lado, são dúvidas.



Provável escalação do Arsenal: Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; Gundogan, Rodri; Mahrez, Grealish, Sterling; De Bruyne.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 5 x 0 Norwich Premier League 21 de agosto de 2021 Tottenham 1 x 0 Manchester City Premier League 15 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leicester x Manchester City Premier League 11 de setembro de 2021 11h (de Brasília) Manchester City x Southampton Premier League 18 de setembro de 2021 11h (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA West Bromwich 0 x 6 Arsenal Copa da Liga Inglesa 25 de agosto de 2021 Arsenal 0 x 2 Chelsea Premier League 22 de agosto de 2021

Próximas partidas