Manchester City x Arsenal: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

City joga em casa e tentará a vitória para não deixar o Liverpool disparar na liderança; o Arsenal vem de duas vitórias consecutivas

O Manchester City recebe o Arsenal neste domingo (03), às 14h30 (Brasília), no Etihad Stadium, pela 25º rodada da Premier League 2018-19. A partida terá transmissão da ESPN Brasil, e aqui na Goal Brasil, você acompanha o tempo real do jogo.

O Manchester City vem se recuperando no campeonato e é o maior candidato a tentar roubar a liderança do Liverpool. Com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, os citzens querem se afirmar diante do clássico contra o Arsenal, que ocupa a quarta posição na tabela do Campeonato Inglês.

Veja informações da partida!

JOGO Manchester City x Arsenal DATA Domingo, 03 de fevereiro de 2019 LOCAL Etihad Stadium - Manchester, Inglaterra HORÁRIO 14h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão somente na ESPN Brasil. Mas aqui na Goal Brasil, você acompanha o tempo real do jogo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

Provável escalação: Muric, Gündogan, Foden, Otamendi, B Silva, Gabriel Jesus, Mahrez, Delph, Zinchenko, Mendy.



​(Foto: Getty Images)

ARSENAL

Provável escalação: Cech, Lichtsteiner, Jenkinson, Mavropanos, Kolasinac, Guendouzi, Elneny, Ramsey, Willock, Nketiah, Mkhitaryan, Xhaka.