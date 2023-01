Manchester City x Wolverhampton ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela 21ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City enfrenta o Wolverhampton na manhã deste domingo (22), no Etihad Stadium, às 11h (de Brasília), pela 21ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Segundo colocado do campeonato com 42 pontos, o Manchester City vem de vitória sobre o Tottenham e agora busca um novo triunfo para continuar na caça ao líder. O time de Pep Guardiola não tem desfalques confirmados, entretanto, Rico Lewis, com problema físico, é dúvida. No ataque, os Citizens terão mais uma vez o faro de gol de Haaland.

Do outro lado, o Wolverhampton está em 16º lugar do inglês, com 17 pontos. A equipe visitante tem uma série de desfalques por lesão, porém conta com o retorno do experiente atacante Diego Costa. Os Wolves vêm de derrota para o Liverpool na Copa da Inglaterra.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Bernardo; Mahrez, Haaland, Alvarez.

Escalação do provável Wolverhampton: Sa; Semedo, Collins, Kilman, Bueno; Lemina, Neves, Nunes; Hwang, Cunha, Podence.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Wolverhampton

Sasa Kalajdzic, Pedro Neto, Boubacar Traore e Chiquinho permanecem de fora devido a lesão.

Quando é?